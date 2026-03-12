وزير الطاقة الأمريكي: لا يمكن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية حالياً

اكد وزير الطاقة الأمريكي اليوم الخميس، انه لا يمكن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية حالياً.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، انه "لا يمكن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية حالياً". وتابع، ان "الولايات المتحدة تنطلق من أن العملية ضد إيران ستقتصر على أسابيع ولن تمتد لأشهر".

وكان الرئيس الامريكي الخرف الارهابي ترامب قد قال ان سفنا حربية سترافق الناقلات النفطية للعبور من مضيق هرمز ولكن بان كذبه وتضليله امام العالم انه اكبر كذاب على وجه الارض