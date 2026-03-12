استشهاد القيادي في القوات الجوفضائية العميد إسماعيل دهقان في إيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بأن العميد إسماعيل دهقان، أحد قادة القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، اغتيل قبل يومين في مدينة أراك وسط إيران.

وذكرت مصادر إيرانية أن عملية الاغتيال نفذت خلال عمليات عسكرية مشتركة نسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة فجر يوم الثلاثاء الماضي. وأقيمت مراسم تشييع جثمانه في مدينة أراك أمس الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم 10 مارس عن استهداف مبنى سكني في منطقة حافظية بمدينة أراك، وأفاد أن قائدا كبيرا في الحرس الثوري قد استهدف في هذا الموقع.

وحسب وكالة "تسنيم" فإن الهجوم أدى أيضا إلى استشهاد زوجه دهقان ووالدتها وأثنان من أطفاله، فيما أصيب نجله.

ويأتي هذا الاغتيال ضمن سلسلة ضربات تستهدف قادة الحرس الثوري الإيراني، في إطار التصعيد العسكري المستمر منذ إطلاق عملية "زئير الأسد" في 28 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع.