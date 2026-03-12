‏الحرس الثوري الايراني: استهدفنا ناقلة في الخليج ترفع علم جزر المارشال

اعلن الحرس الثوري الايراني، اليوم الخميس، تبنيه استهداف ناقلة نفط في الخليج تحمل علم جزر مارشال.

وذكرت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، أنه فجر اليوم تعرّضت السفينة “Safe Sia” المملوكة للولايات المتحدة، والتي ترفع علم جزر مارشال، للإصابة في شمال الخليج الفارسي، وذلك بعد عدم امتثالها لتحذيرات وإنذارات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وأوضحت، أن ناقلات النفط والسفن التي تعبر الخليج ومضيق هرمز يجب أن تدرك أن حالة عدم الاستقرارفي المنطقة هي نتيجة لما وصفه بالاعتداءات الأميركية.

ودعا البيان، السفن المارة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خلال الظروف الحربية التي تعلنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظًا على سلامتها وتجنبًا للتعرض للمقذوفات الطائشة.