الصفحة الدولية

باكستان تدعو إلى وقف فوري للقتال في الشرق الأوسط


دعت باكستان مجددا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول إيران إلى تسوية القضية النووية الإيرانية بالوسائل السلمية، إذ أكد المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، على أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا المبادئ التوجيهية لتحقيق تسوية تفاوضية لجميع القضايا الخلافية، وفقا لحقوق والتزامات ومسؤوليات الأطراف المعنية، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

كما دعا عاصم افتخار أحمد إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، حاثا جميع الأطراف على إظهار أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار.

كذلك لفت السفير، خلال مناقشات حول اللجنة رقم 1737 التابعة للأمم المتحدة، والتي تشرف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران فيما يتعلق ببرامجها النووية والصاروخية إلى أن "الحوار والدبلوماسية والمشاركة البناءة لا تزال هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما. ومع ذلك، فقد تم التخلي عن الدبلوماسية لصالح الوسائل العسكرية".

ويذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في شن هجمات في الـ28من فبراير  الماضي بالهدف المعلن وهو تدمير قدرات ايران النووية والصاروخية.

