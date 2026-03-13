الصفحة الدولية

وزير النقل التركي: أول سفينة تركية تعبر مضيق هرمز منذ بداية النزاع


أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن أول سفينة تركية عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث نقلت قناة TRT Haber عن الوزير قوله: "سفينة تركية واحدة تابعة لمالك تركي، بعد حصولها على تصريح، عبرت مضيق هرمز – وهي متجهة إلى ميناء إيراني".

وفقا لأورال أوغلو، هناك 14 سفينة أخرى مملوكة لمالكين أتراك تنتظر دورها لعبور المضيق، من بينها 6 سفن سياحية على متنها ركاب، ويتم الحفاظ على التواصل معها. وأشار الوزير إلى عدم وجود سفن عالقة ترفع العلم التركي في مضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل  قد بدأت في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران. وتشن إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

ونتيجة لهذه الأحداث، توقفت حركة الملاحة البحرية بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. يقع الساحل الشمالي للمضيق في إيران، بينما الساحل الجنوبي يتبع للإمارات وسلطنة عمان. يعتبر هذا المضيق شريانا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية من دول الخليج الفارسي، حيث يمر عبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية للنفط والمنتجات النفطية، وكذلك الغاز الطبيعي المسال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير النقل التركي: أول سفينة تركية تعبر مضيق هرمز منذ بداية النزاع
الاتحاد الأوروبي: سنعيد تقييم أمن إمدادات النفط والغاز إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة أطول
إيران: إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في عموم المدن
عباس عراقجي: إيران عازمة على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس
الخارجية الصينية: سنواصل تقديم المساعدة لدعم الشعب الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين في "إسرائيل"
هجوم سيبراني واسع على المواقع الحكومية الإسرائيلية
مصدر اقليمي : واشنطن تمنح إسرائيل مهلة أسبوع واحد لحسم أهدافها في ايران
إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان
وكالة "فارس": زوجة السيد الراحل لا تزال على قيد الحياة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك