وزير النقل التركي: أول سفينة تركية تعبر مضيق هرمز منذ بداية النزاع

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن أول سفينة تركية عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث نقلت قناة TRT Haber عن الوزير قوله: "سفينة تركية واحدة تابعة لمالك تركي، بعد حصولها على تصريح، عبرت مضيق هرمز – وهي متجهة إلى ميناء إيراني".

وفقا لأورال أوغلو، هناك 14 سفينة أخرى مملوكة لمالكين أتراك تنتظر دورها لعبور المضيق، من بينها 6 سفن سياحية على متنها ركاب، ويتم الحفاظ على التواصل معها. وأشار الوزير إلى عدم وجود سفن عالقة ترفع العلم التركي في مضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأت في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران. وتشن إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

ونتيجة لهذه الأحداث، توقفت حركة الملاحة البحرية بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. يقع الساحل الشمالي للمضيق في إيران، بينما الساحل الجنوبي يتبع للإمارات وسلطنة عمان. يعتبر هذا المضيق شريانا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية من دول الخليج الفارسي، حيث يمر عبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية للنفط والمنتجات النفطية، وكذلك الغاز الطبيعي المسال.