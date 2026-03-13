الرئيسية
الاتحاد الأوروبي: سنعيد تقييم أمن إمدادات النفط والغاز إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة أطول
وكالة انباء براثا
33
2026-03-13
آخر الاضافات
الاتحاد الأوروبي: سنعيد تقييم أمن إمدادات النفط والغاز إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة أطول
إيران: إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في عموم المدن
عباس عراقجي: إيران عازمة على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس
الخارجية الصينية: سنواصل تقديم المساعدة لدعم الشعب الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين في "إسرائيل"
هجوم سيبراني واسع على المواقع الحكومية الإسرائيلية
مصدر اقليمي : واشنطن تمنح إسرائيل مهلة أسبوع واحد لحسم أهدافها في ايران
إطلاق نار في كنيس يهودي بولاية ميشيغان
وكالة "فارس": زوجة السيد الراحل لا تزال على قيد الحياة
في اول بيان له .... قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد مجتبى الخامنئي : إيران لن تتخلى عن الانتقام لدماء الشهداء
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
السفير الإيراني في موسكو: إيران أصابت حاملة الطائرات لينكولن بضرر وتلك رسالة لواشنطن
397
الاستخبارات الإيرانية: القبض على 30 شخصاً من الجواسيس والعملاء المحليين
344
الإمارات: دوي انفجار هائل في دبي
337
إيران: إطلاق موجة صاروخية إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
332
إيران تحذر مواطنيها: ابتعدوا كيلومترا عن البنوك!
328
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
