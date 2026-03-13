الصفحة الدولية

الجيش الإيراني يعلن استهداف مقار القوات الدفاعية في الكيان (الإسرائيلي)


 

 

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، عن استهداف مقار القوات الدفاعية في الكيان (الإسرائيلي)،  حيث ذكر الجيش الإيراني في بيان: "شنّ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ صباح اليوم هجوما بواسطة طائرات مسيّرة تدميرية انطلقت من مناطق مختلفة من البلاد، استهدف مقر قوات دفاع الكيان (الإسرائيلي) في بئر السبع داخل الأراضي المحتلة".

كذلك أضاف أن "بئر السبع تعد موقعا لتمركز منشآت وبُنى تحتية عسكرية استراتيجية تابعة لجيش الاحتلال، بما في ذلك قواعد مرتبطة بالقوات البرية والجوية"، مشيرات الى أن "هذه العملية الواسعة ستتواصل خلال الساعات المقبلة عبر هجمات مكثفة تستهدف نقاطًا مهمة أخرى".

