إيران: إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في عموم المدن

إنطلقت، صباح اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي في عدد من المدن الإيرانية، بمشاركة حشود من المواطنين الذين تجمعوا في الساحات والشوارع الرئيسية للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، حيث شهدت مدن مشهد المقدسة وقم واصفهان ومدن إيرانية أخرى توافد المشاركين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تحركت المسيرات باتجاه الساحات المركزية التي تقام فيها الفعاليات والخطابات الرسمية.

فيما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لفلسطين، مرددين شعارات تندد بالسياسات (الإسرائيلية) وتؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، في وقت انتشرت فيه قوات الأمن لتنظيم حركة المسيرات وتأمين الفعاليات. وتأتي مسيرات هذا العام في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزامناً مع تعرض العاصمة طهران الى قصف أميركي (إسرائيلي).