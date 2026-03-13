القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 4 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في حادث التحطم فوق العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة من أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود تابعة للولايات المتحدة بعد تحطمها في غرب العراق، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية الطاقم، القيادة المركزية في بيان إن "طائرة التزويد بالوقود من طراز KC-135 سقطت يوم 12 اذار غرب العراق وكان على متنها ستة من أفراد الطاقم".

وأكد البيان "مقتل أربعة من أفراد الطاقم، بينما تستمر الجهود للعثور على الآخرين وتحديد مصيرهم"، مشيرا إلى أن "ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق".