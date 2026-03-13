رئيس الأركان الأمريكي: إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين، اليوم الجمعة، أن إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية، حيث ذكر كين: "قمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية، ونعمل على تدمير قدرات إيران القتالية".

كما لفت الى أن "القوات الأمريكية تستهدف الصناعة الدفاعية لضمان ألا تستطيع إيران تهديد مصالحنا". وأوضح، "شهدنا انخفاضاً في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيرات الهجومية الانتحارية"، وتابع، "فقدنا طائرة تزود بالوقود في غربي العراق، ولم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو صديقة"، منوهاً بأن "هيئة الأركان مطلعة على حادثة اندلاع نيران على متن الحاملة جيرالد فورد".