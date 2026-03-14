إيران: استشهاد 6 مدنيين بينهم طفل في غارة على محافظة إيلام

أعلنت وسائل إعلام ايرانية، اليوم السبت، استشهاد 6 مدنيين من بينهم رضيع إثر عدوان أميركي (إسرائيلي) على منزل في محافظة إيلام، حيث ذكرت الوسائل الإعلامية عن مسؤول أمني في محافظة إيلام غرب إيران، أن "6 مدنيين من بينهم رضيع (6 أشهر) استشهدوا إثر عدوان أميركي إسرائيلي على منزل في إيلام". كذلك أفادت وكالة تسنيم نقلاً عن نائب محافظ المحافظة المركزية، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 في هجوم أمريكي (اسرائيلي) على قرية خزاب.



