السعودية تنفي رفضها استقبال طحنون بن زايد

نفى وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، الأربعاء، صحة ما يُتداول بشأن رفض المملكة استقبال نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وقال الدوسري في منشور عبر منصة "إكس": "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح، فسموه يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان فهي بيته وقيادتها أهله".

وجاء النفي السعودي عقب تداول أنباء زعمت أن المملكة العربية السعودية رفضت استقبال نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان.

والاثنين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن العلاقة مع الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، مضيفا أن المملكة حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية معها بوصفها شريكا مهما داخل مجلس التعاون الخليجي.

وشاب التوتر العلاقات ما بين السعودية والإمارات بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مساحات شاسعة من محافظات جنوب اليمن في أوائل ديسمبر 2025.

وتدخلت قوات ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وتم قصف مواقع للمجلس الانتقالي، أعقبه انسحاب الإمارات لما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن.