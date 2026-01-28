الصفحة الدولية

أستراليا.. موجة حارة قياسية تؤجج حرائق الغابات وتقطع الكهرباء عن الآلاف


اجتاحت موجة حارة قياسية جنوب شرق أستراليا لليوم الخامس على التوالي، اليوم الأربعاء، مما زاد من اشتعال حرائق الغابات وأضاف ضغوطا على شبكة الكهرباء وقطع التيار عن الآلاف.

وقالت السلطات، إن الموجة الحارة هي الأسوأ التي تشهدها ​ولاية فيكتوريا ، ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان منذ حرائق غابات اندلعت في 2009 وسميت بالسبت ‌الأسود وأودت بحياة 173 شخصا، مضيفة أنه من ​غير المتوقع أن تخف حدتها حتى مطلع ⁠الأسبوع".

وقال مسؤول إدارة الطوارئ في فيكتوريا ،"نحن الآن في اليوم الخامس من موجة الحر اللافحة، هنا في فيكتوريا، وبدأنا نشهد بعض تبعاتها".

وأضاف :"لا يزال ⁠التحذير من الحرارة المرتفعة ساريا، ونتوقع أن نشهد على مدى ثمانية أيام متتالية موجة حر شديدة إلى ​بالغة الشدة".

وقال ديفيد كروك الخبير في المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية إن الموجة الحارة ناجمة عن تغير المناخ، ووصف درجات الحرارة بأنها "غير معتادة على الإطلاق".

وأضاف "يمكن مقارنة شدة هذه الموجة الحارة بما ​شهدته المنطقة في يناير/كانون الثاني 2009، وكذلك في الشهر ذاته من عام 1939". وتابع قائلا "تشير البيانات إلى زيادة منذ فترة طويلة في تكرار موجات الحر وشدتها، لا سيما منذ عام 2000 بسبب تغير ‍المناخ".

وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 11 ⁠ألف منشأة في ولاية فيكتوريا، بانخفاض ​عن 105 آلاف في اليوم السابق. كما يكافح رجال الإطفاء ستة حرائق كبرى، ​ثلاثة منها خارج نطاق السيطرة. وأتى حريق واحد على اكثر من 27 ألف فدان ودمر 16 بناية على الأقل".

