روسيا تنفي خسارتها 1.2 مليون شخص في حرب أوكرانيا

أكد الكرملين الروسي، اليوم الأربعاء، أن الدراسة التي اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS الامريكي، واشارت الى تكبد روسيا خسائر بشرية تصل 1.2 مليون خلال الحرب ضد اوكرانيا "غير صحية".

وقالت الدراسة، إنه بالمعدلات الحالية، يمكن أن تصل الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية مجتمعة إلى مليوني شخص بحلول ربيع عام 2026، وهو رقم صادم في ظل استمرار الحرب.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت، الثلاثاء، أن ما يقرب من 1.2 مليون جندي روسي وما يقرب من 600 ألف جندي أوكراني سقطوا أو أصيبوا أو فقدوا. وهو ما نفته روسيا.