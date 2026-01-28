وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان جهود خفض التوتر بالمنطقة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، جهود خفض التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، دون أن تذكر تفاصيل بشأن الاتصال.

يذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية صعدت في الاونة الاخيرة من تهديداتها تجاه إيران ولوحت باستخدام القوة لتغيير النظام في طهران.

ودفعت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة بأساطيل وتعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، وبالمقابل توعدت إيران بالرد على أي هجوم يستهدفها.

من جهة الخرى اكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إشعال حرب جديدة ضد إيران سيكون قرارا خاطئا.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية بثتها اليوم الأربعاء : ان مهاجمة إيران خطأ، وإعادة إشعال الحرب خطأ واذا ما اتجهت الولايات المتحدة للمفاوضات بالتأكيد ستكون إيران مستعدة للعودة إلى التفاوض بشأن الملف النووي".

واضاف : "كانت نصيحتي الدائمة للأمريكيين هي : أغلقوا الملفات مع إيران واحدا تلو الآخر، ابدؤوا بالملف النووي وأغلقوه، ثم انتقلوا إلى الملفات الأخرى وإذا قُدمت جميع القضايا في إطار واحد، فسيكون من الصعب جدًا على أصدقائنا الإيرانيين استيعابها والتعامل معها، وقد تبدو أحيانًا مهينة. كما سيكون من الصعب شرح ذلك ليس لهم فقط بل للقيادة أيضًا".

وردا على سؤال عما يتداوله بعض المحللين بشأن بروز نظام إقليمي جديد تعمل فيه الولايات المتحدة أساسا مع دول مركزية قوية وتستبعد الفاعلين من غير الدول، ومكانة إيران في هذا المشهد، قال فيدان : "يمكن لإيران أن تحتل موقعا جيدا. ولا أتحدث عن الوضع القائم، بل عن القدرات والإمكانات التي يمكن لإيران أن تُظهرها".

واشار فيدان إلى أنه كان في طهران قبل شهرين وتحدث بصراحة مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا ضرورة أن تعمل إيران على بناء الثقة في المنطقة .