مصادر دبلوماسية : ايران استلمت عبر وسطاء رسالتين من امريكا والكيان الصهيوني هذا مفادهما

نقلت مصادر دبلوماسية أن طهران استلمت خلال الأسبوعين الماضيين رسالتين مهمتين لكنها رفضت مضمون هاتين الرسالتين الاولى من الولايات المتحدة والأخرى من الكيان المؤقت

واوضحت المصادر ان رسالة واشنطن إلى طهران كان مفادها أننا سنقوم بهجوم محدود ويجب عليكم تقبله أو الرد عليه بشكل رمزي فقط مؤكدة ان طهران ردت على هذا الطلب بالرفض وأعلنت أنها أعادت تعريف قواعد الحرب وخطوطها الحمراء وأن أي هجوم سيعتبر بمثابة حرب شاملة.

واضافت المصادر أما رسالة الكيان المؤقت فنقلت عبر وسيط فكانت أننا لن نشارك في هجوم أمريكا وطُلب من إيران عدم استهداف الكيان، وقد قوبل هذا الطلب برفض إيراني صريح وأُعلن بوضوح أنه مع بدء العمل العسكري الأمريكي، سيتعرض الكيان المزال لهجوم.

ودليل ذلك تهديد نتنياهو الأخير جاء على خلفية الرد الايراني الذي قال «إذا أخطأت إيران وهاجمت إسرائيل، سنرد بقوة لم ترها إيران من قبل».

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستنضم إلى الهجوم المحتمل لأمريكا على إيران: «الرئيس ترامب سيتخذ قراراته ونحن سنتخذ قراراتنا».