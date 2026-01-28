الصفحة الدولية

مصادر دبلوماسية : ايران استلمت عبر وسطاء رسالتين من امريكا والكيان الصهيوني هذا مفادهما


نقلت مصادر  دبلوماسية أن طهران استلمت خلال الأسبوعين الماضيين رسالتين مهمتين لكنها رفضت مضمون هاتين الرسالتين الاولى من الولايات المتحدة والأخرى من الكيان المؤقت 

واوضحت المصادر ان رسالة واشنطن إلى طهران كان مفادها أننا سنقوم بهجوم محدود ويجب عليكم تقبله أو الرد عليه بشكل رمزي فقط مؤكدة ان طهران ردت على هذا الطلب بالرفض وأعلنت أنها أعادت تعريف قواعد الحرب وخطوطها الحمراء وأن أي هجوم سيعتبر بمثابة حرب شاملة. 

واضافت المصادر أما رسالة الكيان المؤقت فنقلت عبر وسيط فكانت أننا لن نشارك في هجوم أمريكا وطُلب من إيران عدم استهداف الكيان، وقد قوبل هذا الطلب برفض إيراني صريح وأُعلن بوضوح أنه مع بدء العمل العسكري الأمريكي، سيتعرض الكيان المزال لهجوم. 

ودليل ذلك تهديد نتنياهو الأخير جاء على خلفية الرد الايراني الذي قال «إذا أخطأت إيران وهاجمت إسرائيل، سنرد بقوة لم ترها إيران من قبل». 

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستنضم إلى الهجوم المحتمل لأمريكا على إيران: «الرئيس ترامب سيتخذ قراراته ونحن سنتخذ قراراتنا». 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصادر دبلوماسية : ايران استلمت عبر وسطاء رسالتين من امريكا والكيان الصهيوني هذا مفادهما
وزير الخارجية الأمريكي: جميع قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية
نائب وزير الخارجية الإيراني : : ردنا سيكون مؤلماً لأي عمل عسكري وسيقابل برد قاس
شمخاني : : ردنا على العدوان سيكون فوريا وغير مسبوق ويستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب تل أبيب
موسكو: مستعدون لضمان سلامة زيلينسكي حال مجيئه لروسيا لمقابلة بوتين
الحرس الثوري: نمتلك مئات الصواريخ الجاهزة للإطلاق من تحت البحر
وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان جهود خفض التوتر بالمنطقة
أستراليا.. موجة حارة قياسية تؤجج حرائق الغابات وتقطع الكهرباء عن الآلاف
روسيا تنفي خسارتها 1.2 مليون شخص في حرب أوكرانيا
فوضى واعتقالات في أمريكا.. متظاهرون يقتحمون فندقا احتجاجا على ضباط الهجرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك