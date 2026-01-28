وزير الخارجية الأمريكي: جميع قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن جميع قوات بلاده في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وقال روبيو خلال استضافته في الكونغرس، إن"جميع قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية". وأضاف: " لدينا 30 إلى 40 ألف جندي في 9 مواقع بالشرق الأوسط جميعهم في متناول المسيرات والصواريخ الإيرانية".

وأشار إلى، أن"ترامب يحتفظ دائما بخيار الدفاع الاستباقي ويجب أن نملك قوة كافية في الشرق الأوسط للدفاع في حال مهاجمة إيران قواتنا في المنطقة".

وتابع، أنه"لا أعتقد أن أي شخص يستطيع أن يقدم إجابة بسيطة عما سيحدث في إيران إذا سقط المرشد الأعلى والنظام".