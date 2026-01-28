فوضى واعتقالات في أمريكا.. متظاهرون يقتحمون فندقا احتجاجا على ضباط الهجرة

ألقت شرطة نيويورك القبض على عشرات المتظاهرين الثلاثاء بعد اقتحامهم فندق "هيلتون جاردن إن" في وسط مانهاتن، متهمين إدارته باستضافة ضباط من وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية (ICE).

وجاءت التظاهرات في إطار معارضة واسعة لحملة الترحيل الجماعي التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا مكتوبا عليها "هيلتون تؤوي ICE" مطالبين الفندق بطرد الضباط الفيدراليين، مع عدم تأكيد رسمي لحضورهم فعليا.

وأمرت الشرطة الحشد بالمغادرة قبل اعتقال المتبقين، وشهد مصورو الصحافة نقل المعتقلين إلى حافلات خارج الفندق، في تطور يعكس تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة التي أسفرت عن وفيات سابقة في مينيابوليس هذا الشهر.

ورفضت وزارة الأمن الداخلي الكشف عن تفاصيل إقامة ضباطها، بينما تواجه سلاسل الفنادق مثل هيلتون ضغوطا متزايدة من الاحتجاجات والعمليات الأمنية، في ظل حملة ترامب التي أثارت جدلا واسعا على الصعيدين المحلي والدولي.