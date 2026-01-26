رئيس وزراء كندا يعد بمراجعة "صارمة" للاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة والمكسيك

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الاثنين إن إعادة النظر في الاتفاقية التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) ستكون "صعبة وقاسية".

وأضاف كارني: "سنبدأ قريباً مفاوضات بشأن مراجعة رسمية لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا... ستكون مراجعة صعبة... الرئيس (دونالد ترامب) مفاوض قوي... وأعتقد أنه ينبغي النظر إلى بعض تعليقاته ومواقفه في سياق أوسع".

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق، رئيس الوزراء الكندي من مغبة الاتفاق مع الصين على تخفيض الرسوم الجمركية للحد الأدنى. وشدد ترامب على أن كندا ستدمر نفسها بنفسها من خلال التعاون مع الصين.

وسبق أن صرّح ترامب بأن مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الولايات المتحدة-المكسيك-كندا) التي ستنتهي صلاحيتها، لا تثير بتاتا قلقه.

وقد وُقّعت هذه الاتفاقية في عام 2018 لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

ومن جانبه، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الولايات المتحدة لن تقبل بدخول البضائع الصينية الرخيصة إلى بلاده عبر كندا بعد اتفاق بكين وأتاوا على تخفيض الرسوم الجمركية للحد الأدنى.