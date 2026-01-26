الصفحة الدولية

رئيس وزراء كندا يعد بمراجعة "صارمة" للاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة والمكسيك


قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الاثنين إن إعادة النظر في الاتفاقية التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) ستكون "صعبة وقاسية".

وأضاف كارني: "سنبدأ قريباً مفاوضات بشأن مراجعة رسمية لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا... ستكون مراجعة صعبة... الرئيس (دونالد ترامب) مفاوض قوي... وأعتقد أنه ينبغي النظر إلى بعض تعليقاته ومواقفه في سياق أوسع".

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق، رئيس الوزراء الكندي من مغبة الاتفاق مع الصين على تخفيض الرسوم الجمركية للحد الأدنى. وشدد ترامب على أن كندا ستدمر نفسها بنفسها من خلال التعاون مع الصين.

وسبق أن صرّح ترامب بأن مصير اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الولايات المتحدة-المكسيك-كندا) التي ستنتهي صلاحيتها، لا تثير بتاتا قلقه.

وقد وُقّعت هذه الاتفاقية في عام 2018 لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

ومن جانبه، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الولايات المتحدة لن تقبل بدخول البضائع الصينية الرخيصة إلى بلاده عبر كندا بعد اتفاق بكين وأتاوا على تخفيض الرسوم الجمركية للحد الأدنى.

آخر الاضافات
ألمانيا تنصح ترامب بالاعتذار عن تصريحاته حول قوات الناتو في أفغانستان
ترامب يتنصل من مسؤولية مقتل مواطنين أميركيين
الناتو يعلن نهاية حقبة "الوصاية الأمريكية" على الأمن الأوروبي
بزشكيان: ما حدث في إيران كان مؤامرة موجهة بالكامل
إيران: الوجود العسكري الأمريكي في الخليج مبالغ فيه ولا يشكل تفوقًا حقيقيًا
لاريجاني: واشنطن تسعى لإشعال الداخل الإيراني تمهيدًا لعمل عسكري
الإمارات: لن نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا ضد إيران
الخارجية الايرانية : : أي اعتداء سيقابل برد شامل وموجع
موسكو تحذر..أي اعتداء على إيران خطير وبالغ الخطورة
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
