موسكو: مستعدون لضمان سلامة زيلينسكي حال مجيئه لروسيا لمقابلة بوتين

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان يرغب في مقابلة فلاديمير بوتين.

وقال أوشاكوف في مقابلة صحافية، اليوم الأربعاء: "رئيسنا صرّح مراراً أمام الصحافيين بأننا سنقوم بدعوة زيلينسكي إلى موسكو إذا كان على استعداد للقاء" مع بوتين.

وأكد مساعد بوتين أن روسيا ستضمن سلامة زيلينسكي في حال وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي. وقال إنه إذا كان زيلينسكي مستعداً لهذا اللقاء، فإن "موسكو تنتظره"، مضيفاً: "سنضمن سلامته وتوفير ظروف العمل اللازمة له".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن موسكو لا ترفض التواصل بين بوتين وزيلينسكي، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لهذه الاتصالات، وأن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة.

وقال أوشاكوف: "يبدو نهجنا منطقياً تماماً، وقد تناول فلاديمير بوتين هذا الموضوع عدة مرات في حواراته مع الصحافيين، ويكمن جوهر هذا النهج في أننا لم نرفض ولن نرفض هذا النوع من التواصل".

وتابع: "الأمر الأساسي هو أن تكون هذه الاتصالات محضرة جيداً، هذا أولاً، وثانياً أن تكون مركزة على تحقيق نتائج إيجابية محددة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن عمل المجموعة الثلاثية بشأن التسوية في أوكرانيا بأبوظبي سيستمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكرملين يقيم الاتصالات المباشرة بشكل إيجابي.

وقال بيسكوف: "بالطبع، العمل جارٍ، من الجيد أنه بدأ بتواصل مباشر، هذه مفاوضات معقدة جداً، لقد بدأت على مستوى الخبراء، وكما تعلمون، تم التوصل إلى اتفاقيات لمواصلة هذه المفاوضات، سيستمر العمل".

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات الأمنية الثلاثية عقدت في أبوظبي يوم 23 يناير (كانون الثاني) والجولة الثانية 24 يناير (كانون الثاني)، وترأس الفريق التفاوضي الروسي رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إيغور كوستيوكوف، أما الجانب الأوكراني فترأسه سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف حينها، إنه من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية الأسبوع المقبل.