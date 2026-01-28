الصفحة الدولية

موسكو: مستعدون لضمان سلامة زيلينسكي حال مجيئه لروسيا لمقابلة بوتين


أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان يرغب في مقابلة فلاديمير بوتين.

وقال أوشاكوف في مقابلة صحافية، اليوم الأربعاء: "رئيسنا صرّح مراراً أمام الصحافيين بأننا سنقوم بدعوة زيلينسكي إلى موسكو إذا كان على استعداد للقاء" مع بوتين.

وأكد مساعد بوتين أن روسيا ستضمن سلامة زيلينسكي في حال وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي. وقال إنه إذا كان زيلينسكي مستعداً لهذا اللقاء، فإن "موسكو تنتظره"، مضيفاً: "سنضمن سلامته وتوفير ظروف العمل اللازمة له".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن موسكو لا ترفض التواصل بين بوتين وزيلينسكي، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لهذه الاتصالات، وأن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة.

وقال أوشاكوف: "يبدو نهجنا منطقياً تماماً، وقد تناول فلاديمير بوتين هذا الموضوع عدة مرات في حواراته مع الصحافيين، ويكمن جوهر هذا النهج في أننا لم نرفض ولن نرفض هذا النوع من التواصل".

وتابع: "الأمر الأساسي هو أن تكون هذه الاتصالات محضرة جيداً، هذا أولاً، وثانياً أن تكون مركزة على تحقيق نتائج إيجابية محددة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن عمل المجموعة الثلاثية بشأن التسوية في أوكرانيا بأبوظبي سيستمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكرملين يقيم الاتصالات المباشرة بشكل إيجابي.

وقال بيسكوف: "بالطبع، العمل جارٍ، من الجيد أنه بدأ بتواصل مباشر، هذه مفاوضات معقدة جداً، لقد بدأت على مستوى الخبراء، وكما تعلمون، تم التوصل إلى اتفاقيات لمواصلة هذه المفاوضات، سيستمر العمل".

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات الأمنية الثلاثية عقدت في أبوظبي يوم 23 يناير (كانون الثاني) والجولة الثانية 24 يناير (كانون الثاني)، وترأس الفريق التفاوضي الروسي رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إيغور كوستيوكوف، أما الجانب الأوكراني فترأسه سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف حينها، إنه من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية الأسبوع المقبل.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
