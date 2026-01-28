الحرس الثوري: نمتلك مئات الصواريخ الجاهزة للإطلاق من تحت البحر

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، امتلاك القوة البحرية مئات صواريخ كروز الجاهزة للإطلاق من تحت البحر، مؤكداً أن مداها يتجاوز 1000 كيلومتر.

وقال تنغسيري في تصريح صحفي، إن "القوة البحرية للحرس كشفت جزءاً من منظومتها الدفاعية التي تضم صواريخ جاهزة للإطلاق، في إطار تعزيز القدرات الردعية".

وأشار إلى أن "صاروخ «قدر 380» طراز (L) هو من تصنيع القوة البحرية للحرس الثوري، ويبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر"، لافتاً إلى أنه "يتمتع بقدرة توجيه ذكية حتى لحظة إصابة الهدف".