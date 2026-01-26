الصفحة الدولية

ألمانيا تنصح ترامب بالاعتذار عن تصريحاته حول قوات الناتو في أفغانستان


اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتذار عن تصريحاته بشأن دور حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو في أفغانستان.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" الخميس الماضي، قال ترامب إنه غير متأكد من دعم دول الناتو للولايات المتحدة عند الحاجة، مشيراً إلى أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم قط". وأضاف أن قوات الدول الحليفة "بقيت بعيدة عن خطوط المواجهة" في أفغانستان.

وقال بيستوريوس في مقابلة أجرتها معه قناة ARD إن "الحديث بهذه الطريقة عن الحلفاء الذين ضحوا بحياتهم أمر غير لائق ومهين".

وردا على سؤال عما إذا كان على ترامب الاعتذار لأسر الجنود القتلى، قال بيستوريوس: "نعم، بالطبع، سيكون ذلك دليلا على الاستقامة والاحترام، إضافة إلى التعقل".

وأشار الوزير أيضا إلى أنه يعتزم طرح هذه القضية خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي وزير الحرب بيت هيغسيث، وأوضح قائلا: "أكن احتراما كبيرا لإنجازات الأمة الأمريكية والبلد الذي كان حليفاً لنا على مدى سبعين عاما. لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلاً".

وفي تصريحات سابقة دافع بيستوريوس عن الجيش الألماني، مشيراً إلى أنه "كان على أهبة الاستعداد عندما طلب حلفاؤنا الأمريكيون الدعم بعد الهجوم عام 2001 (أحداث 11 سبتمبر)"، كما ذكّر بـ"الثمن الباهظ" الذي دفعته ألمانيا في هذه الحرب، حيث قتل 59 جنديا و3 شرطيين ألمان، "ولا يزال العديد من الجرحى يعانون حتى اليوم من تبعات جسدية ونفسية".

وأثار تصريحات ترامب موجة عارمة من الاستياء لدى الكثير من القادة والسياسيين الغربيين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي وصفها بأنها "مهينة وصادمة"، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، التي قالت إنه "من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأمريكي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان".

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "ذهولها"، مشددة على أن "الصداقة المتينة" بين روما وواشنطن "تقتضي الاحترام".

كما نقلت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنه قوله أن كلام ترامب "غير مقبول ولا يستدعي أي تعليق"، بينما وصف وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك تصريحات ترامب بأنها "خاطئة وغير محترمة".

وأعرب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن أمله بأن يذكّر الضباط الأمريكيون رئيسهم بالأداء البطولي لحلفائهم في أفغانسان، فيما اعتبر الجنرال البولندي رومان بولكو أنه ينبغي لترامب أن يعتذر عن تصريحاته بشأن "عدم جدوى" حلفاء واشنطن في الناتو.

وعقب الضجة التي أثارها كلامه، وخاصة في بريطانيا، حاول ترامب امتصاص غضب الحلفاء، وفي تصريح لاحق أشاد بتضحيات الجنود البريطانيين ودورهم إلى جانب القوات الأمريكية في الحروب المشتركة، ولا سيما في أفغانستان.

