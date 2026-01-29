الصفحة الدولية

زعيم الأقلية الديمقراطية في الشيوخ يطالب باستقالة نائب كبير موظفي البيت الأبيض ووزيرة


طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر باستقالة ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في أعقاب الجدل بخصوص أحداث ولاية مينيسوتا.

وقال شومر: "نويم غير كفؤة ويجب أن ترحل. كما يجب إقالة رئيسها، ستيفن ميلر".

ووصف شومر حقيقة بقاء نويم في منصبها "بعد أن قتل عملاء فيدراليون مواطنين أمريكيين اثنين في غضون أسبوعين" بأنها "أمر شائن".

وأكد السيناتور أيضا أنه "إذا كان الرئيس دونالد ترامب يريد حقا خفض التصعيد في مينيسوتا، فعليه أن يأمر على الفور بسحب جميع ضباط إدارة الهجرة والجمارك من الولاية".

وتتواصل الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب مقتل شخصين خلال مداهمات نفذتها شرطة إدارة الهجرة والجمارك، حيث تواجه نويم ضغوطا متزايدة في الأيام الأخيرة بهذا الشأن.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
