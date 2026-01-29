زعيم الأقلية الديمقراطية في الشيوخ يطالب باستقالة نائب كبير موظفي البيت الأبيض ووزيرة

طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر باستقالة ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في أعقاب الجدل بخصوص أحداث ولاية مينيسوتا.

وقال شومر: "نويم غير كفؤة ويجب أن ترحل. كما يجب إقالة رئيسها، ستيفن ميلر".

ووصف شومر حقيقة بقاء نويم في منصبها "بعد أن قتل عملاء فيدراليون مواطنين أمريكيين اثنين في غضون أسبوعين" بأنها "أمر شائن".

وأكد السيناتور أيضا أنه "إذا كان الرئيس دونالد ترامب يريد حقا خفض التصعيد في مينيسوتا، فعليه أن يأمر على الفور بسحب جميع ضباط إدارة الهجرة والجمارك من الولاية".

وتتواصل الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، عقب مقتل شخصين خلال مداهمات نفذتها شرطة إدارة الهجرة والجمارك، حيث تواجه نويم ضغوطا متزايدة في الأيام الأخيرة بهذا الشأن.