في قرار جائر :: الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس ( 29 كانون الثاني 2026 )، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية".

وفي وقت سابق، أعلنت دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وإيطاليا، في الأيام الماضية تأييدها إدراج الحرس في "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كايا كالاس قبيل اجتماع لوزراء خارجية دوله في بروكسل "أتوقع أن نتفق على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".