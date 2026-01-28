إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز واستراتيجية الأمن مرتبطة بقراراتها

أكد مساعد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية محمد أكبرزاده، اليوم الثلاثاء ( 27 كانون الثاني 2026 )، أن إيران تمتلك سيطرة كاملة على أجواء وسطح وتحت مياه مضيق هرمز، مشددًا على أن أمن هذا الممر الاستراتيجي بات مرتبطًا بشكل مباشر بقرارات طهران.

وأوضح أكبرزاده في تصريح صحفي أن "إيران تتلقى معلومات آنية ولحظية من السماء والسطح وتحت سطح البحر في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن إدارة المضيق خرجت من الإطار التقليدي وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، تتيح لإيران الإشراف الكامل على جميع التحركات البحرية والسطحية وتحت السطحية".

وأضاف أن "تشخيص عبور أو عدم عبور السفن بمختلف أعلامها يخضع لسيطرة كاملة من قبل إيران، مؤكدًا أن لدى طهران قدرات نوعية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها تتمتع بجاهزية كاملة، محذرًا من أنه في حال اندلاع أي مواجهة، فلن تتراجع إيران «ولو مليمترًا واحدًا»، بل سيكون تحركها إلى الأمام".

وفي ما يتعلق بدول الجوار، قال أكبرزاده إن "الدول المجاورة تُعدّ دولًا صديقة، إلا أنه إذا استُخدمت أراضيها أو أجواؤها أو مياهها ضد إيران، فستُعتبر أطرافًا معادية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تم إبلاغه بشكل واضح إلى الأطراف الإقليمية".

وختم بالقول إن "أمن الممر الاستراتيجي لمضيق هرمز بات مرهونًا بقرارات طهران، في ظل الإشراف الشامل الذي تمارسه إيران على هذا المعبر الحيوي".