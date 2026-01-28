الصفحة الدولية

إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز واستراتيجية الأمن مرتبطة بقراراتها


أكد مساعد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية محمد أكبرزاده، اليوم الثلاثاء ( 27 كانون الثاني 2026 )، أن إيران تمتلك سيطرة كاملة على أجواء وسطح وتحت مياه مضيق هرمز، مشددًا على أن أمن هذا الممر الاستراتيجي بات مرتبطًا بشكل مباشر بقرارات طهران.

وأوضح أكبرزاده في تصريح صحفي أن "إيران تتلقى معلومات آنية ولحظية من السماء والسطح وتحت سطح البحر في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن إدارة المضيق خرجت من الإطار التقليدي وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، تتيح لإيران الإشراف الكامل على جميع التحركات البحرية والسطحية وتحت السطحية".

وأضاف أن "تشخيص عبور أو عدم عبور السفن بمختلف أعلامها يخضع لسيطرة كاملة من قبل إيران، مؤكدًا أن لدى طهران قدرات نوعية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها تتمتع بجاهزية كاملة، محذرًا من أنه في حال اندلاع أي مواجهة، فلن تتراجع إيران «ولو مليمترًا واحدًا»، بل سيكون تحركها إلى الأمام".

وفي ما يتعلق بدول الجوار، قال أكبرزاده إن "الدول المجاورة تُعدّ دولًا صديقة، إلا أنه إذا استُخدمت أراضيها أو أجواؤها أو مياهها ضد إيران، فستُعتبر أطرافًا معادية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تم إبلاغه بشكل واضح إلى الأطراف الإقليمية".

وختم بالقول إن "أمن الممر الاستراتيجي لمضيق هرمز بات مرهونًا بقرارات طهران، في ظل الإشراف الشامل الذي تمارسه إيران على هذا المعبر الحيوي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز واستراتيجية الأمن مرتبطة بقراراتها
ولي العهد السعودي لبزشكيان: نرفض أي تهديد يستهدف إيران ومستعدون للتعاون لترسيخ أمن المنطقة
ماكرون يلتقي مسؤولي الدنمارك وغرينلاند
مهاجراني : طهران تتعامل مع ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة وفق نهج يقوم على الجاهزية العسكرية الكاملة
طهران: واشنطن تهدد بالهجوم على دول ذات سيادة
الحرس الثوري: اعتقال واستدعاء 735 شخصاً وضبط 743 قطعة سلاح غير مرخصة
ألمانيا تنصح ترامب بالاعتذار عن تصريحاته حول قوات الناتو في أفغانستان
ترامب يتنصل من مسؤولية مقتل مواطنين أميركيين
الناتو يعلن نهاية حقبة "الوصاية الأمريكية" على الأمن الأوروبي
بزشكيان: ما حدث في إيران كان مؤامرة موجهة بالكامل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك