وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غدا الجمعة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية


 يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غدا الجمعة، زيارة رسمية إلى تركيا لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية ان الوزير هاكان فيدان سيؤكد خلال لقائه نظيره الإيراني الأهمية المحورية للعلاقات التركية-الإيرانية ذات الجذور التاريخية، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.

كما سيؤكد فيدان خلال اللقاء عزم أنقرة على تطوير التعاون الثنائي عبر آليات من بينها مجلس التعاون رفيع المستوى الذي أُسس عام 2014، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.

واشارت المصادر الى أن فيدان سيعبر عن رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع إيران في مجالات التجارة والطاقة والنقل والربط الإقليمي، بما في ذلك مراكز التجارة الحدودية.

كما سيؤكد أن أمن إيران واستقرارها يحظيان بأهمية كبيرة لدى أنقرة، مجدداً رفض تركيا لأي تدخلات عسكرية ضد إيران، وسيشدد على أن حل التوترات الحالية يجب أن يكون عبر الحوار، مع استعداد بلاده لتقديم الدعم من أجل التوصل إلى حل سلمي لملف إيران النووي.

وأشارت إلى أن فيدان سيلفت كذلك إلى الدور الذي يلعبه تنظيم / PKK/PJAK / الذراع الإيراني لتنظيم/ حزب العمال الكردستاني / PKK في الاضطرابات الأخيرة داخل إيران، وسيؤكد أن التطورات الراهنة تُبرز الحاجة الملحة إلى تحييد هذا التنظيم بشكل كامل بما يخدم أمن إيران .

كما سيتناول الجانبان تطورات الاوضاع في قطاع غزة، حيث سيؤكد الوزير التركي أولوية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام، ودعم إعادة إعمار القطاع بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم في ظروف آمنة، إضافة إلى الدعوة لتعزيز تضامن دول المنطقة في مواجهة ما وصفته المصادر بالإجراءات الإسرائيلية المهددة للاستقرار.

وكذلك التأكيد على أهمية ترسيخ السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل، مع التشديد على ضرورة صون الهدنة لضمان عدم حدوث ثغرات في ملف نقل معتقلي تنظيم داعش

