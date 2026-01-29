ايران.. القبض على 504 أشخاص من مثيري الشغب في محافظات مختلفة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، ( 29 كانون الثاني 2026 )، عن إلقاء القبض على أكثر من شخص من مثيري الشغب في محافظة يزد وسط البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ايران.

وذكرت الأمن الإيرانية في بيان لها أن "القوات الأمنية تمكنت أيضاً من إلقاء القبض 27 في محافظة يزد (وسط ايران) و65 آخرين من مثيري الشغب في محافظة هرمزكان الواقعة جنوب البلاد، مؤكدة استمرار العمليات لملاحقة المتورطين في زعزعة الاستقرار".

وفي سياق متصل، كشفت السلطات الأمنية عن "إلقاء القبض على 412 شخصاً على خلفية أحداث الشغب الأخيرة في مدينة دزفول جنوب غربي إيران، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتقلين".