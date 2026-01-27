الصفحة الدولية

مهاجراني : طهران تتعامل مع ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة وفق نهج يقوم على الجاهزية العسكرية الكاملة


أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء ( 27 كانون الثاني 2026 )، أن طهران تتعامل مع ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة وفق نهج يقوم على الجاهزية العسكرية الكاملة لمختلف السيناريوهات، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، مشددة في الوقت ذاته على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأساسي للحكومة.

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي، إن "الدولة، تتعامل مع التطورات الإقليمية والدولية باقتدار، مع الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد العسكري وبما يضمن حماية المصالح الوطنية، دون التخلي عن خيار الحوار".

وأضافت أن "نهج الحكومة، رغم هذه الجاهزية، يبقى نهجاً دبلوماسياً"، في إشارة إلى استمرار طهران في السعي لتسوية الخلافات عبر القنوات السياسية، حتى في ظل تصاعد التوترات والتهديدات المتبادلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً متزايداً، وسط حديث متكرر عن احتمالات التصعيد أو العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.

