ولي العهد السعودي لبزشكيان: نرفض أي تهديد يستهدف إيران ومستعدون للتعاون لترسيخ أمن المنطقة

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، ( 27 كانون الثاني 2026 )، موقف المملكة الثابت برفض أي اعتداء أو تهديد أو إثارة توتر تستهدف إيران، مشدداً على أن أي مساس بأمنها يعد أمراً غير مقبول لدى الرياض.

وذكر بيان للرئاسة الإيرانية، ان بن سلمان أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس مسعود بزشكيان "استعداد المملكة الكامل لأي تعاون مشترك مع إيران وبقية دول المنطقة بهدف إرساء دعائم السلام والأمن المستدام، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر استقرار المنطقة أولوية قصوى".

وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده "لا تقبل بفتح مجالاتها الجوية أو أراضيها لأي عمل عسكري ضد إيران،" لافتاً إلى "أهمية اعتماد الحوار وسيلة أساسية لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، بما يخدم تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار".

من جانبه، ثمّن الرئيس الإيراني مواقف المملكة الداعمة لإيران في الأحداث الأخيرة، مؤكداً أن التعاون بين طهران والرياض يمثل حجر الزاوية لبناء منطقة آمنة ومتقدمة.