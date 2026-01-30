لافروف: النفط الفنزويلي كان هدف ترامب الأساسي من عملية مادورو

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخفي أن عملية فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، تمت لأن الأمريكيين يحتاجون إلى نفط ذلك البلد.

وأكد لافروف في مقابلة مع وسائل الإعلام التركية: "ترامب لا يخفي أنه عندما بدأ العملية غير القانونية البتة، العملية التي تقوض جميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الحصانة المطلقة لكبار المسؤولين الحكوميين، وخطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي هو الآن مع زوجته في سجن أمريكي، قالها صراحة: الأمريكيون يحتاجون إلى النفط الفنزويلي".

يذكر أن ترامب أعلن في 3 يناير 2026 اعتقال وترحيل مادورو وزوجته من البلاد. وفي الـ5 من يناير، مثلا أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك، حيث تم اتهامهما بالضلوع في تجارة المخدرات. وقد أنكر مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.