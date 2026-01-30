الصفحة الدولية

الرئيس التركي يعرض الوساطة بين إيران والولايات المتحدة


 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن استعداد أنقرة للعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة، حيث ذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن "أردوغان أبلغ نظيره الإيراني بزشكيان خلال مكالمة هاتفية أن تركيا مستعدة لتقديم جهود دبلوماسية للتقريب بين الطرفين"، مؤكدًا أن "الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات ومنع أي تصعيد محتمل".

كذلك أضافت الرئاسة أن "أنقرة تسعى لعقد لقاءات ثلاثية تشمل تركيا وإيران والولايات المتحدة، لتعزيز قنوات الاتصال وتسهيل التفاهمات بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي". وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دبلوماسية من أي مواجهة عسكرية محتملة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية التركية: نقلنا لمحاورينا معارضة تركيا أي تدخل عسكري ضد إيران
الرئيس التركي يعرض الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
لافروف: النفط الفنزويلي كان هدف ترامب الأساسي من عملية مادورو
المتحدث باسم الجيش الإيراني: توجيه القوات المسلحة بالرد فورا وبشكل حازم على أي خطوة غبية للعدو
إيران تعلن تدريبات بالذخيرة الحية بمضيق هرمز الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الإيراني يرد بعد تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"
في قرار جائر :: الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
وكالة "تسنيم": الجيش الإيراني يدعم قدراته بألف طائرة مسيرة للبر والبحر والجو
ايران.. القبض على 504 أشخاص من مثيري الشغب في محافظات مختلفة
وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غدا الجمعة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك