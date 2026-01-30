الرئيس التركي يعرض الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن استعداد أنقرة للعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة، حيث ذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن "أردوغان أبلغ نظيره الإيراني بزشكيان خلال مكالمة هاتفية أن تركيا مستعدة لتقديم جهود دبلوماسية للتقريب بين الطرفين"، مؤكدًا أن "الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات ومنع أي تصعيد محتمل".

كذلك أضافت الرئاسة أن "أنقرة تسعى لعقد لقاءات ثلاثية تشمل تركيا وإيران والولايات المتحدة، لتعزيز قنوات الاتصال وتسهيل التفاهمات بين الطرفين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي". وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دبلوماسية من أي مواجهة عسكرية محتملة.