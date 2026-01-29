المتحدث باسم الجيش الإيراني: توجيه القوات المسلحة بالرد فورا وبشكل حازم على أي خطوة غبية للعدو

صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن الرد على أي هجوم سيكون حازما وفوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: "إذا قام العدو بخطوة غبية ووقع مرة أخرى في خطأ حسابي، فإننا سنرد عليهم فورا وفي اللحظة المناسبة".

وأضاف أنه "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، تبين لنا أن التباطؤ وإعطاء الفرصة للعدو غير جائز على الإطلاق، ويجب الرد عليه فورا. وقد تم إبلاغ ذلك كإرشادات للقوات المسلحة".

وتأتي تصريحات أكرمي نيا في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا، مع إعلان الولايات المتحدة إرسال مدمرة إضافية إلى الشرق الأوسط، ليرتفع عدد المدمرات الأمريكية في المنطقة إلى ست، تعمل إلى جانب حاملة طائرات ووحدات بحرية قتالية أخرى. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسطولا جديدا من السفن الحربية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران "عقد صفقة".

في المقابل، أعلنت إيران عن تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس جاهزيتها العسكرية وتزيد من حدة التوتر في أحد أهم ممرات الشحن العالمية. وأكد مسؤولون إيرانيون، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، أن القوات الإيرانية "جاهزة للرد على أي عدوان"، محذرين من أن أي تحرك عسكري سيعني "بداية الحرب".