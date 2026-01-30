الصفحة الدولية

اعتقال رجال دين فى واشنطن بعد إعتراضهم على سياسات ترامب للهجرة


اعتقل العشرات من رجال الدين في واشنطن، اليوم الجمعة ( 30 كانون الثاني 2026 )، أثناء احتجاجهم على سياسات الرئيس دونالد ترامب للهجرة، ودعوتهم لفرض قيود على تمويل دوائر الهجرة والجمارك.

وقالت منظمة Faith in Action في بيان إن "قادة دين قويون اتخذوا اليوم موقفا في أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي"، وأضافت أن وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك، التابعة لوزارة الأمن الداخلي كانت "ترهب المجتمعات".

وجلس أعضاء المجموعة المنظمة على أرض مبنى مكتب مجلس الشيوخ هارت حاملين لافتات كتب عليها: "افعلوا العدالة، أحبوا الرحمة، ألغوا وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك".

وقال متحدث باسم شرطة الكابيتول الأميركي إن التظاهر داخل مباني الكونغرس "يعد مخالفا للقانون"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 54 متظاهرا.

وأظهرت لقطات من الاحتجاج الشرطة أثناء اعتقال المتظاهرين الذين كانوا يغنون وهم جالسون على الأرض، بعد أن حذّرهم الضباط من مغادرة المكان.

وقالت المجموعة إن الأسقف دواين روستر، المدير التنفيذي للمنظمة، اعتقل إلى جانب أكثر من 60 من القادة الدينيين.

واندلعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، بعد مقتل مواطنين أميركيين هذا الشهر في مينيسوتا على يد عملاء إنفاذ الهجرة الفيدرالية.

وطالب المحتجون بفرض قيود على تمويل وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك ومساءلة عناصرها، فيما دعا بعضهم أيضا إلى إلغاء الوكالة بالكامل.

