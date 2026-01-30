لارجاني: إيران ستدرج جيوش دول الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء باعتبارها إرهابية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية يجعل جيوش الدول التي شاركت فيه "إرهابية" وفق قرار مجلس الشورى الإسلامي، محذراً من أن هذه الدول ستتحمل تبعات هذا الإجراء السياسي والقانوني.

وجاء في تغريدة للأمين على منصة X رداً على القرار الأوروبي: "يعلم الاتحاد الأوروبي يقيناً أن جيوش الدول التي شاركت في هذا القرار ضد الحرس الثوري الإسلامي تُعتبر إرهابية بموجب قرار مجلس الشورى الإسلامي، وبالتالي ستتحمل الدول الأوروبية التي اتخذت هذا الإجراء العواقب الكاملة".

ويأتي هذا الرد الإيراني الرسمي في سياق تصعيد التوترات بعد قرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتبره مسؤولون إيرانيون "خطأً استراتيجياً كبيراً" و"إجراءً سياسياً منحازاً"، مع تأكيد طهران على أن الحرس الثوري يمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب والدفاع عن السيادة الوطنية.