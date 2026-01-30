جنوب أفريقيا تمنح القائم بالأعمال الإسرائيلي 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا أن القائم بالأعمال الإسرائيلي في بريتوريا شخص غير مرغوب فيه وأمرته بمغادرة أراضيها خلال مهلة أقصاها 72 ساعة.

وأمرت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا صباح اليوم الجمعة، القائم بالأعمال في سفارة الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين، وهو أعلى دبلوماسي اهذا الكيان اللقيط في بريتوريا، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وتدهورت العلاقة بين حكومة جنوب أفريقيا وحكومة الاحتلال الاسرائيلي منذ أن رفعت بريتوريا في أواخر عام 2023 شكوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنّها "أبلغت حكومة كيان "إسرائيل" بقرارها اعتبار أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت الوزارة أن هذا القرار "يأتي في أعقاب سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، والتي تشكّل انتهاكا مباشرا لسيادة جنوب إفريقيا".

وأضافت "تشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لكيل الشتائم ضد الرئيس سيريل رامافوزا، فضلا عن الإخفاق المتعمد في إبلاغ الوزارة بالزيارات المزعومة التي قام بها مسؤولون صهاينة كبار".

وقالت وزارة الخارجية "يتعيّن على سيدمان مغادرة جنوب إفريقيا خلال 72 ساعة"، وحضّت الحكومة الإسرائيلية على ضمان أن تُظهر دبلوماسيتها في المستقبل "الاحترام الواجب لجنوب إفريقيا".

ويتردد صدى الحرب في غزة في جنوب إفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتُعتبر من أشدّ الداعمين للقضية الفلسطينية.

في تشرين الثاني/نوفمبر، ندّد وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا بـ"خطة سافرة لطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية والمناطق المحيطة بها"، وذلك بعد وصول نحو 150 فلسطينيا إلى مطار جوهانسبرغ من دون وجود أختام خروج إسرائيلية في جوازات سفرهم.

وكانت الطائرة التي تقلّ رجالا ونساء وأطفالا، قد أقلعت من مطار إيلات (جنوب فلسطين المحتلة) متجهة إلى نيروبي، حيث استقلّ الركاب رحلة أخرى إلى جوهانسبرغ.

وأضافت الوزارة أن السبب الإضافي يتمثل في "الإخطار المتعمد الناقص" بشأن زيارات مسؤولين صهاينة إلى جنوب أفريقيا، وهو ما اعتبرته انتهاكاً غير مقبول لقواعد الاحترام المتبادل والتعامل الدبلوماسي بين الدول.

ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم جنوب أفريقيا المتواصل للقضية الفلسطينية، ورفضها المستمر لسياسات الاحتلال الصهيوني اللقيط، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لفلسطين في عدة دول إفريقية وعربية.