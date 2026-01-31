الطاقة الذرية الإيرانية: نحن بحالة حرب ونأخذ التهديدات بجدية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، أن إيران ما زالت في حالة حرب وتتعامل مع التهديدات بجدية، مشدداً على أن لديها قدرات ردع كافية دون الحاجة للأسلحة النووية.

وتأتي التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بينما لوّح الرئيس ترامب بخيار العمل العسكري ضد إيران.

وأكد في الوقت نفسه أمله بتجنب النزاع، وحذّر من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.