الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان بعد سرقة جماعية في طوكيو

أوصت الصين مواطنيها، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، بعدم زيارة اليابان، على خلفية حادث سرقة استهدف مجموعة من المواطنين الصينيين في العاصمة طوكيو.

وأصدرت السفارة الصينية في طوكيو تحذيراً دعت فيه الصينيين إلى توخي الحذر، بعد تعرضهم لعملية سرقة في حي تايتو، سُرقت خلالها حقائب يُعتقد أنها احتوت على نحو 423 مليون ين نقداً، وتعرض بعضهم لهجوم باستخدام ما يبدو أنه رذاذ غاز مسيل للدموع.

ويأتي هذا التحذير بعد أشهر من توصية مماثلة أصدرتها بكين في نوفمبر الماضي، على خلفية توتر سياسي بين البلدين بشأن تصريحات يابانية تتعلق بتايوان.