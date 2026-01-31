متظاهرون يهاجمون مركز إدارة الهجرة في لوس أنجلوس ويدمرون محتوياته

هاجم متظاهرون، اليوم السبت، مركز إدارة الهجرة في مدينة لوس أنجلوس، ما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بمحتوياته.

وبحسب مقطع مصور، فإن مجموعة من المحتجين اقتحموا مبنى المركز خلال مظاهرة احتجاجية، حيث قاموا بتخريب المكاتب وتحطيم المعدات، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات..

ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين في مدينة مينيابوليس.