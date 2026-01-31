الحرس الثوري ينفي استهدف احد مقراته بمسيرة في جنوب ايران

نفت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرّض أحد مبانيها في محافظة هرمزغان لهجوم بطائرة مسيّرة.

وأكدت القوة في بيان رسمي ، أنه "لم يقع أي هجوم من هذا النوع على مقرّات القوة البحرية، كما لم يتعرّض أي مبنى تابع لها لأي أضرار أو تخريب".

وشددت على أن "الأخبار المنشورة بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالحوادث من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات".