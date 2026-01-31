الرئيس الإيراني: سنقف سداً أمام من يتربص بالشعب الإيراني في الداخل والخارج

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، أن إيران ستقف سداً أمام من يتربص بالشعب الإيراني.

وقال بزشكيان في كلمة له بذكرى "عشرة الفجر" "مضطرون أن نسلك طريق العدالة لنقف سداً أمام من يتربص بالشعب الإيراني في الداخل والخارج".

واشار الى أن "العدالة هي ضالتنا وعلينا منح الشعب سيادته وإشراكه في الحكم". وأضاف: "واجبنا أن نستمع إلى المحتجين السلميين وهناك من يريد استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين".