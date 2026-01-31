عراقجي: تغيير النظام في إيران مجرد وهم.. نظامنا راسخ وقادر على الاستمرار

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، إن الحديث عن تغيير النظام في إيران "ليس سوى خيال"، مؤكداً أن بنية النظام السياسي في البلاد راسخة وقوية إلى درجة أن تبدّل الأشخاص لا يؤثر في استمراريته.

وأوضح عراقجي، أن "البعض وقع في وهم تغيير النظام"، مضيفاً: "نظامنا متجذّر ويتمتع بأسس قوية، بحيث إن ذهاب أو مجيء الأفراد لا يُحدث فرقاً، النظام باقٍ ويواصل عمله".

وفي الشأن الإقليمي، أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدعم بشكل ثابت "وحدة الأراضي السورية واستقلالها وأمنها"، محذراً من أن "أي حالة من عدم الاستقرار في سوريا ستنعكس عدم استقرار على مجمل المنطقة". وأضاف: "نحن ندعم سوريا، ونأمل أن ينسحب النظام الاحتلالي الإسرائيلي في أقرب وقت من الأراضي السورية".

وشدد عراقجي على أن "أمن إيران مسألة بالغة الأهمية"، مؤكداً استعداد بلاده "للتصدي لأي جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار".

كما أشار إلى وجود تفاهمات مشتركة مع دول المنطقة حول القضايا الإقليمية، قائلاً: "لدينا اتفاق في الرؤى والأهداف مع دول المنطقة، وهدفنا المشترك هو تحقيق الاستقرار والازدهار".

وكشف في هذا السياق عن لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معرباً عن أمله في أن يفضي "التعاون المشترك إلى تحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها رفاهية واستقرار المنطقة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران ستقف سداً أمام من يتربص بالشعب الإيراني.

وقال بزشكيان في كلمة له بذكرى "عشرة الفجر" وتابعتها "بغداد اليوم"، "مضطرون أن نسلك طريق العدالة لنقف سداً أمام من يتربص بالشعب الإيراني في الداخل والخارج".

واشار الى أن "العدالة هي ضالتنا وعلينا منح الشعب سيادته وإشراكه في الحكم"، مضيفا "واجبنا أن نستمع إلى المحتجين السلميين وهناك من يريد استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين".