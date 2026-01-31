سماحة السيد الخامنائي يزور ضريح المؤسس آية الله الامام الخميني (رض)

جدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي، العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) في مزاره الشريف بطهران.

جاء ذلك تزامنا مع انطلاق ذكرى أيام "عشرة الفجر" المباركة، الذكرى الـ 47 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وقام قائد الثورة الإسلامية بزيارة ضريح المؤسس آية الله الامام الخميني (رض) واهدى ثواب سورة الفاتحة المباركة لروحه الطاهرة، مجددا العهد والميثاق مع مبادئ الامام الراحل والشهداء.

وأثناء تلاوة الفاتحة وأداء الصلوات في مرقد الإمام الخميني (ره)، دعا قائد الثورة لرفعة روح ذلك الإمام العظيم، وشهداء الثورة الإسلامية.