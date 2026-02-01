قاليباف: جيوش أوروبا "منظمات إرهابية" وفق القانون الإيراني

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، أن جيوش الدول الأوروبية تُعد منظمات إرهابية بموجب القانون الإيراني، ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وخلال كلمة له في الجلسة العلنية للبرلمان، أوضح قاليباف أن "هذا الموقف يستند إلى البند السابع من قانون الإجراء المتبادل الذي أقرّه البرلمان الإيراني سابقًا"، مشددًا على أن عواقب القرار الأوروبي تقع بالكامل على عاتق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن "الخطوة الأوروبية تمثل تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا"، مؤكدًا أن طهران ستتعامل مع أي تبعات وفق الأطر القانونية المعتمدة لديها، وبما يحفظ مصالحها وسيادتها.

ويأتي تصريح قاليباف في ظل تصاعد التوتر بين إيران والاتحاد الأوروبي، عقب إعلان بروكسل حزمة إجراءات شملت إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب وفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، ما ينذر بمزيد من التعقيد في العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.