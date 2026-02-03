حقيقة ما جرى في مضيق هرمز.. التفاصيل الكاملة!

نفت مصادر إيرانية رسمية صحة الادعاءات التي أطلقتها شركة أمن بحري بريطانية بشأن وقوع "حادث أمني" في مضيق هرمز، مؤكدة أن ما جرى اقتصر على دخول غير قانوني لسفينة إلى المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دون أي تداعيات أمنية.

وأوضحت وكالة فارس، نقلا عن مصادر، أن الوحدات الرقابية الإيرانية رصدت عصر اليوم سفينة دخلت المياه الإقليمية الإيرانية دون امتلاك التراخيص القانونية اللازمة، حيث جرى التواصل معها ومطالبتها بتقديم الوثائق المطلوبة.

وأضافت أن السفينة تبيّن أنها لا تحمل أي إذن رسمي يخولها التواجد في تلك المياه، ليتم توجيه إنذار رسمي لها، وعلى إثره غادرت فورًا المياه الإقليمية الإيرانية، من دون وقوع أي احتكاك أو حادث أمني.

وأكدت المصادر أن الادعاءات التي تداولتها الشركة البريطانية حول محاصرة السفينة أو وقوع تهديدات أمنية عارية عن الصحة، مشددة على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تجري بشكل طبيعي وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.