الصفحة الدولية

مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة الإنفاق الحكومي


اقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حزمة الإنفاق الحكومي لإنهاء الإغلاق.

وقالت وسائل إعلام دولية، "مجلس النواب الأميركي يقر بفارق ضئيل حزمة الإنفاق الحكومي البالغة 1.2 تريليون دولار لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه الرابع".

وسبق أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

 يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل العديد من الموظفين الحكوميين أو تعليق عملهم، وقد أصبحت فترة الإغلاق الحالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة لحرس الثورة في المياه الدولية
مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة الإنفاق الحكومي
مستشار سيف الاسلام القذافي يكشف كيفية مقتله
واشنطن: المحادثات مع إيران مقررة وترامب يفضل الدبلوماسية
حقيقة ما جرى في مضيق هرمز.. التفاصيل الكاملة!
عراقجي يؤكد ضرورة ضمان المصالح المشتركة لشعوب المنطقة
طهران تطلب تغيير مكان وشكل المفاوضات مع واشنطن
اغتيال سيف الاسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق
صحيفة "كيهان" الايرانية : عصا التهديد الأمريكية" سقطت أمام صمود الدولة والشعب والقوّات المسلّحة
الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى طهران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك