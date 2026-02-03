مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة الإنفاق الحكومي

اقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حزمة الإنفاق الحكومي لإنهاء الإغلاق.

وقالت وسائل إعلام دولية، "مجلس النواب الأميركي يقر بفارق ضئيل حزمة الإنفاق الحكومي البالغة 1.2 تريليون دولار لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه الرابع".

وسبق أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل العديد من الموظفين الحكوميين أو تعليق عملهم، وقد أصبحت فترة الإغلاق الحالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.