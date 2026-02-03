عراقجي يؤكد ضرورة ضمان المصالح المشتركة لشعوب المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان، على أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول الصديقة لضمان المصالح المشتركة والجماعية لشعوب المنطقة.

وخلال اتصال هاتفي، أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الثلاثاء، اتصالًا مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصال، بجهود سلطنة عُمان في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول الصديقة لضمان المصالح المشتركة والجماعية لشعوب المنطقة.