مسؤولون امريكيون يتحدثون عن فشل المفاوضات مع ايران

أكد مسؤولون في أمريكا، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، أن واشنطن أبلغت طهران رفضها القاطع للمطالب الإيرانية المتعلقة بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة العُمانية مسقط.

ونقلت موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإيراني بأن الخيار المطروح هو القبول بالصيغة الحالية أو عدم المضي قدماً في المفاوضات، مبيناً أن الرد الإيراني جاء بعبارة "إذن لا شيء".

وكان من المقرر انطلاق جولة مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة مسقط يوم الجمعة المقبل، حيث كانت واشنطن قد وافقت في وقت سابق على طلب طهران بنقل المحادثات من إسطنبول إلى مسقط، لضمان طابع ثنائي ومباشر بعيداً عن المشاركة الإقليمية الواسعة.

وتتمسك إيران بحصر النقاش في الملف النووي ورفع العقوبات فقط، وترفض إدراج برنامج الصواريخ الباليستية أو نفوذها الإقليمي في المحادثات، وفي المقابل تضغط الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل خفض القدرات الدفاعية الإيرانية والوصول إلى "تخصيب صفري".