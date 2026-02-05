روسيا تحذر من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث لافروف في تصريح صحفي، إن "موسكو تعد طهران شريكاً وثيقاً ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال تطور التعقيدات الحالية في المنطقة".

وأضاف، أن "الوضع المحيط بإيران ينذر بانفجار قد يطال الشرق الأوسط بأكمله", في إشارة إلى تصاعد حدة التوترات الإقليمية والدولية". كما اوضح أن "روسيا مستعدة للمساهمة في حل التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، ولا سيما التوتر المتصاعد بين تل أبيب وواشنطن وطهران".