تعيين شمخاني أمينًا لمجلس الدفاع في إيران

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، قرارًا بتعيين الأميرال البحري علي شمخاني أمينًا لـ"مجلس الدفاع"، في خطوة تأتي ضمن مساعي طهران لتعزيز هيكلها الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنّ مهامّ المجلس تشمل تعزيز الاستعدادات الدفاعية، ومواجهة التهديدات المستجدّة، ورفع مستوى التنسيق في صنع القرار الدفاعي بين المؤسّسات العسكرية والأمنية.

ويُعدّ شمخاني من أبرز الشخصيات العسكرية والأمنية في إيران، إذ شغل سابقًا مناصب رفيعة، بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وله خبرة طويلة في الملفات الاستراتيجية والدفاعية.