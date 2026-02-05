عراقجي يغادر إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في المفاوضات مع أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، ( 5 شباط 2026)، توجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن "الوفد الإيراني يحمل معه الالتزام بمطالبة حقوق الشعب الإيراني،" مشيرة إلى، أن "التجارب السابقة بما تتضمنه من خيانة للعهود والعدوان العسكري الذي شهده شهر حزيران الماضي، والتدخلات الخارجية في كانون الأول، ستبقى حاضرة أمام أعين المفاوض الإيراني".

وأضاف البيان، أن "طهران تدرك مسؤوليتها في استثمار كافة الفرص الدبلوماسية لتأمين مصالح الشعب الإيراني والحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة،" معربة عن "شكرها للدول الصديقة ودول الجوار التي ساهمت بدور مسؤول في إطلاق هذه العملية التفاوضية".

وأعربت الخارجية الإيرانية، عن "أملها في أن يشارك الجانب الأمريكي بواقعية وجدية ومسؤولية في هذه المفاوضات، التي تأتي في وقت حساس تشهده المنطقة، مؤكدة سعيها لتحقيق نتائج تضمن حقوق إيران المشروعة وترفع العقوبات المفروضة عنها".

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد محادثات في سلطنة عمان، غداً الجمعة، على الرغم من استمرار الخلافات حول جدول أعمال المحادثات، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء في رسالة نشرها على منصة إكس، أنّ المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة في مسقط قرابة الساعة العاشرة صباحاً.

وتصرّ واشنطن على أن تشمل المفاوضات ترسانة طهران الصاروخية، فيما تؤكد إيران أنها لن تناقش غير البرنامج النووي.

وفي هذا السياق، قال مصدر إيراني يوم أمس، إنّ طهران أبلغت الجانب الأمريكي بأنّ "الحديث عن التفاوض حول مواضيع غير نووية يعني عدم الجدية للدبلوماسية".